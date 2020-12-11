Силовики перекрыли движение в столице страны

В Армении состоялся очередной день протестов. Недовольные результатами конфликта в Нагорном Карабахе люди вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщают РИА "Новости", в ходе акции были задержаны 40 человек. Как пишет "Пятый канал", протестующие подрались с полицейскими.

Недовольные, собравшиеся у Театра оперы на площади Франции, начали применять силу к правоохранителям на просьбу разойтись. Кому-то из толпы даже стало плохо. Полицейские тут же бросились помогать мужчине.