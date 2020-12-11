Драка с полицейскими и задержания: в Ереване протестуют из-за Карабаха

Силовики перекрыли движение в столице страны

В Армении состоялся очередной день протестов. Недовольные результатами конфликта в Нагорном Карабахе люди вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщают РИА "Новости", в ходе акции были задержаны 40 человек. Как пишет "Пятый канал", протестующие подрались с полицейскими. 

Недовольные, собравшиеся у Театра оперы на площади Франции, начали применять силу к правоохранителям на просьбу разойтись. Кому-то из толпы даже стало плохо. Полицейские тут же бросились помогать мужчине. 

Полина ИВАНОВА

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