Россия наказала Яценюка и еще около 500 украинцев за отношение к россиянам

Россия наказала Яценюка и еще около 500 украинцев за отношение к россиянам
Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве добавили новые имена в "черный" список

Михаил Мишустин подписал указ о расширении санкций в отношении Украины. Теперь вместо 322 человек, как это было ранее, под рестрикции попали 849 фамилий. 

Соответствующее распоряжение было подписано накануне, 11 декабря, и опубликовано на официальном портале правовой информации. В список включили экс-премьера Украины Арсения Яценюка, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, первого вице-спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, а также главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.

Меры были приняты и в отношении действующих депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" – всего под рестрикции попали пятеро. 

У тех, кто внесен в российский санкционный список, будут заморожены активы на территории России: безналичные средства, имущество и бездокументарные ценные бумаги. Подразумевается, что им будет запрещено выводить личный капитал за пределы Российской Федерации.

Постановление премьер подписал еще 7 декабря, однако оно вступило в силу только после официальной публикации.  

Санкции против Украины были приняты Владимиром Путиным в 2018 году в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями страны в отношении россиян. В сентябре санкционный список уже расширяли, в него вошел бывший украинский президент Петр Порошенко.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
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Лишить яйце нюка 4 букв фамилии физически!
Гость
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НЕНАКАЗЫВАТЬ НАДО А ЛИКВИДИРОВАТЬ - КАК ЭТО ДЕЛАЕТ АМЕРИКА - НА ВСЕХ ПОЛОЖИЛА БОООООЛЬШОЙ ПРЕДМЕТ
Гость
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Надо бы еще санкции против болезного на утре ввести))
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