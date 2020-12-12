В Москве добавили новые имена в "черный" список

Михаил Мишустин подписал указ о расширении санкций в отношении Украины. Теперь вместо 322 человек, как это было ранее, под рестрикции попали 849 фамилий.

Соответствующее распоряжение было подписано накануне, 11 декабря, и опубликовано на официальном портале правовой информации. В список включили экс-премьера Украины Арсения Яценюка, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, первого вице-спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, а также главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.

Меры были приняты и в отношении действующих депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" – всего под рестрикции попали пятеро.

У тех, кто внесен в российский санкционный список, будут заморожены активы на территории России: безналичные средства, имущество и бездокументарные ценные бумаги. Подразумевается, что им будет запрещено выводить личный капитал за пределы Российской Федерации.

Постановление премьер подписал еще 7 декабря, однако оно вступило в силу только после официальной публикации.



Санкции против Украины были приняты Владимиром Путиным в 2018 году в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями страны в отношении россиян. В сентябре санкционный список уже расширяли, в него вошел бывший украинский президент Петр Порошенко.