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Михаил Мишустин подписал указ о расширении санкций в отношении Украины. Теперь вместо 322 человек, как это было ранее, под рестрикции попали 849 фамилий.
Соответствующее распоряжение было подписано накануне, 11 декабря, и опубликовано на официальном портале правовой информации. В список включили экс-премьера Украины Арсения Яценюка, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, первого вице-спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, а также главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.
Меры были приняты и в отношении действующих депутатов из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" – всего под рестрикции попали пятеро.
У тех, кто внесен в российский санкционный список, будут заморожены активы на территории России: безналичные средства, имущество и бездокументарные ценные бумаги. Подразумевается, что им будет запрещено выводить личный капитал за пределы Российской Федерации.
Постановление премьер подписал еще 7 декабря, однако оно вступило в силу только после официальной публикации.
Санкции против Украины были приняты Владимиром Путиным в 2018 году в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями страны в отношении россиян. В сентябре санкционный список уже расширяли, в него вошел бывший украинский президент Петр Порошенко.
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