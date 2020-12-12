Зеленский попал под психологическую атаку из-за российской вакцины

Зеленский попал под психологическую атаку из-за российской вакцины
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Национальная безопасность Незалежной под угрозой

В Киеве считают, что их лидер Владимир Зеленский подвергается воздействию на сознание. По мнению секретаря СНБО Незалежной Алексея Данилова, президента страны атакуют из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и необходимости поскорее определиться со стратегией вакцинации.

Данилов убежден, что член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук неспроста ездил в Россию. Высокопоставленный украинец подозревает, что эта поездка напрямую связана с нацбезопасностью Незалежной.

Сейчас все население Украины находится в тяжелом положении из-за обострения эпидемиологической обстановки. На этом фоне на Владимира Зеленского пытаются давить, считает секретарь СНБО.

При этом Данилов подчеркивает, что российская сторона пока не может предложить украинцам безопасную вакцину от коронавируса, передает РИА "Новости".

Впрочем, недавно стало известно, что российскую вакцину от COVID-19 готовы производить на Украине. Одна компания уже обладает технологическими возможностями.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Байден накажет Россию за атаки на США невидимыми лучами

Американские журналисты поделились ожиданиями от новой администрации Белого дома

Максимум три месяца: "Северный поток - 2" достроят весной

Укладка труб может занять не так много времени, как предполагалось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей