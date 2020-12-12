США подготовили собственный прогноз для "Северного потока - 2"

США подготовили собственный прогноз для "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
Американцы уверяют, что газопровод не будет функционировать никогда

Если бы оператор Nord Stream AG действительно мог закончить строительство газопровода, то давно бы это сделал. А то, что проект до сих пор находится в подвешенном состоянии, говорит о том, что шансов на его реализацию нет. Об этом сообщил анонимный источник из американского правительства. 

Также, как передает агентство DPA, сотрудник администрации Трампа заявил, что по трубопроводу "никогда не будет транспортироваться российский газ". 

Недавно после годового простоя возобновились строительные работы на немецком участке "Северного потока – 2". Корабль "Фортуна" начал укладку труб на отрезке в 2,6 километра на глубине не менее 30 метров. 

Незадолго до начала работ к российским трубоукладчикам, находящемся на точке для достройки газопровода, приблизились корабли НАТО. СМИ полагают, что в Альянсе пытались выведать, чем занимаются "Фортуна" и "Адмирал Черский". Первое судно обошли, а вот ко второму подплыли слишком близко. 

Напомним, около года судьба проекта "Северный поток – 2" оставалась загадкой. После санкций США, введенный под причиной угрозы безопасности Евросоюза, строительство было заморожено. Однако в Германии заявляли, что американцы не имеют права диктовать, что угрожает безопасности их страны, а что нет, называя действия Штатов нарушением международных прав. 

Позже в Берлине приняли решение, что российский газопровод будет достроен, несмотря на новые угрозы США. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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