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Новые обвинения по якобы нарушениям прав человека в Чечне являются безосновательными. В связи с этим Россия оставляет за собой право ответить Великобритании. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
В минувший четверг Лондон обвинил трех чеченских чиновников в нарушении прав человека и ввел против них персональные санкции. Ограничения коснулись спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, главы республиканского МВД Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова. Им запретили въезд в страну и заморозили активы. Также в заявлении МИД Великобритании указали, что меры были введены "против трех лиц и спецотряда "Терек", пишет РИА "Новости".
Мария Захарова заявила, что новость о введении Лондоном антироссийских санкций в Москве восприняли с недоумением.
"Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразиться на российско-британских межгосударственных отношениях", – указала она.
Также Россия оставила за собой право принять ответные меры в отношении Великобритании.
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