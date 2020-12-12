Москва пригрозила Лондону из-за чеченских чиновников

Москва пригрозила Лондону из-за чеченских чиновников
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ранее Великобритания ввела новые антироссийские санкции

Новые обвинения по якобы нарушениям прав человека в Чечне являются безосновательными. В связи с этим Россия оставляет за собой право ответить Великобритании. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. 

В минувший четверг Лондон обвинил трех чеченских чиновников в нарушении прав человека и ввел против них персональные санкции. Ограничения коснулись спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, главы республиканского МВД Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова. Им запретили въезд в страну и заморозили активы. Также в заявлении МИД Великобритании указали, что меры были введены "против трех лиц и спецотряда "Терек", пишет РИА "Новости". 

Мария Захарова заявила, что новость о введении Лондоном антироссийских санкций в Москве восприняли с недоумением. 

"Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразиться на российско-британских межгосударственных отношениях", – указала она.

Также Россия оставила за собой право принять ответные меры в отношении Великобритании.

Ранее в Михаил Мишустин подписал указ о новых санкциях в отношении Украины. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
Ответить
Люди оставьте свои сомнения, бывало и хуже, мы победим. Люди в окопах (прочтите что это такое) просто в яме зимой, летом и т.д. Жили и даже горячей воды не было.
Гость
Ответить
Где зеркальные меры?
Гость
Ответить
И заморозила их активы. А ведь их об этом, и их тоже предупреждали. ПОЛУЧИТЕ РАСПИШИТЕСЬ
Гость
Ответить
Гость
А зачем эти чиновники покупали недвижимость (активы) и открывали счета в их банках???????
Они в стане врага характер закаляют !
Гость
Ответить
Гость
А зачем эти чиновники покупали недвижимость (активы) и открывали счета в их банках???????
Потому что они патриоты России! У всех патриотов России недвижимость в странах НАТО . У Соловьева тоже ! У Мизулиной, у Машкова, у хокеиста .
Гость
Ответить
А зачем эти чиновники покупали недвижимость (активы) и открывали счета в их банках???????
1
новости партнеров

Россия наказала Яценюка и еще около 500 украинцев за отношение к россиянам

В Москве добавили новые имена в "черный" список

"Обнуление" вкладов россиян объяснили

Народ нашел новый способ повысить доходность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей