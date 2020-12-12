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В Нагорном Карабахе снова неспокойно. Сегодня стало
известно, что накануне со стороны Азербайджана была атакована позиция Армении.
В результате завязалась перестрелка. В ходе пальбы ранения разной степени
тяжести получили трое карабахских военных-резервистов.
По имеющимся данным, жизни военнослужащих вне опасности. Такие сведения приводит издание "Sputnik Армения".
В свою очередь, портал Oxu.az заявляет, что это армяне осуществили провокацию. По версии азербайджанского издания, военные Армении напали на военнослужащих Азербайджана в районе Гадруты. Согласно материалам публикации, один военный был ранен.
При этом Армия обороны Нагорного Карабаха заявляет, что сообщения о провокации со стороны Армении являются ложными.
К слову, недавно сообщалось, что глава Азербайджана Ильхам Алиев готовит новый передел Нагорного Карабаха. План Баку уже обсудили с Москвой и Анкарой.
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