Азербайджан обстрелял Карабах

Азербайджан обстрелял Карабах
Нагорный Карабах. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Трое военных получили ранения

В Нагорном Карабахе снова неспокойно. Сегодня стало известно, что накануне со стороны Азербайджана была атакована позиция Армении. В результате завязалась перестрелка. В ходе пальбы ранения разной степени тяжести получили трое карабахских военных-резервистов.

По имеющимся данным, жизни военнослужащих вне опасности. Такие сведения приводит издание "Sputnik Армения".

В свою очередь, портал Oxu.az заявляет, что это армяне осуществили провокацию. По версии азербайджанского издания, военные Армении напали на военнослужащих Азербайджана в районе Гадруты. Согласно материалам публикации, один военный был ранен.

При этом Армия обороны Нагорного Карабаха заявляет, что сообщения о провокации со стороны Армении являются ложными.

К слову, недавно сообщалось, что глава Азербайджана Ильхам Алиев готовит новый передел Нагорного Карабаха. План Баку уже обсудили с Москвой и Анкарой.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Кому война а кому мать родна.
Гость
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Кому-то очень неймётся поджечь Кавказ. Интересно кто же это такой? У всех в это мире свои интересы. Одним интересно воевать, а другим отправлять во все стороны света конвои с Гуманитарной помощью: продуктами, стройматериалами и полевыми госпиталями. Чьи интересы победят? Скорее всего тех кто воюет. Ломать не строить
Гость
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Резьба по дереву началас, мир наступит когда закончатся обе стороны, полностью.
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