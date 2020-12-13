СМИ: Навального пытались отравить в омской больнице

СМИ: Навального пытались отравить в омской больнице
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
В медучреждение якобы проникли агенты спецслужб

Британские журналисты неожиданно выдали "сенсацию". Они утверждают, что Алексея Навального пытались "отравить" второй раз, пока он был в коме. 

The Sunday Times выложила статью со ссылкой на анонимные источники в разведке, не предоставляя никаких доказательств. Журналисты пишут, что неудачная попытка убить оппозиционера заставила спецслужбы попытаться сделать это второй раз с помощью яда, чтобы по прилету в Берлин он уже был мертв. Почему спецслужбам нужно было это сделать в первый раз, авторы не указывают. 

В статье даже описывается возможный сценарий первого "отравления": якобы вещество из группы "Новичок" могло оказаться на нижнем белье блогера, либо на его одежде, например, ремне. Журналисты считают, что агенты спецслужб попали в гостиничный номер Навального и оставили там яд. 

Газета уверяет, что оппозиционер спасся благодаря тому, что пилот самолета Томск – Москва решился на экстренную посадку, а также благодаря действиям медиков "скорой", которые ввели ему атропин. 

Авторы материала указывают, что немецкие спецслужбы выяснили, будто агенты предприняли еще одну попытку. Пока Навальный был в искусственной коме, его пытались "отравить" до того момента, как его увезли спецрейсом в Германию. После немцы зачем-то выдали эти данные британским коллегам. Журналисты также говорят о том, что агенты спецслужб организовали в кабинете главного врача омской больницы свою базу. Однако как именно и в какой точно момент это попробовали провернуть, журналисты почему-то не рассказывают. 

20 августа на борту самолета Томск – Москва Навальному стало плохо. Рейс экстренно сел в Омске, где его госпитализировали. Затем родственники настояли на перевозе оппозиционера на лечение в Германию. Там, в берлинской "Шарите" врачи заявили, что блогер был отравлен ядом из группы "Новичок". Сам Навальный также считает, что его пытались убить. Однако Германия до сих пор не предоставила никаких данных о его состоянии, а также документов, доказывающих наличие отравляющего боевого вещества в организме Навального. При этом в Москве не раз резонно замечали, что если бы хотели отравить, его бы не выпустили из страны. К тому же Россия предлагала сотрудничество Западу, чтобы выяснить, что же все-таки произошло, но там отказываются контактировать. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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#ржунемагу. Ссылка на анонимные засекреченные источники - прямо царица доказательств. Берия нервно курит в сторонке.
Гость
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Ну и бред. Демократическая пресса самая правдивая пресса в мире, выдает такую правда что Геббельс от зависти в гробу переворачивается.
Гость
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Исчо его злобные спецслужбы кремля жестоко изнасиловали 100500 раз - свё зафиксировали агенты цру приняв участие.
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