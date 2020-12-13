В Омске ответили на сообщения о второй попытке "отравить" Навального

Врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние оппозиционера

Пресс-секретарь Минздрава Омской области Татьяна Шакирова заявила, что информация британских журналистов о попытке второй раз "отравить" Алексея Навального в местной больнице, придуманная.

Так, ведомство неофициально отреагировало на статью The Sunday Times об оппозиционере. По словам пресс-секретаря, попасть к больному могли только медики и персонал больницы, например, санитарки. Также рядом с блогером находилась по ее собственной просьбе жена Юлия Навальная.

Шакирова в разговоре с изданием "Подъем" подчеркнула, что никаких сотрудников госорганов там не было. Она добавила, что врачи сделали свою работу – стабилизировали состояние пациента до отправки в Берлин, чему не препятствовали. 

"Там они могут придумывать все, что хотят, наши врачи выполнили свою работу", – заметила Шакирова. 

Полина ИВАНОВА

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