Врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние оппозиционера

Пресс-секретарь Минздрава Омской области Татьяна Шакирова заявила, что информация британских журналистов о попытке второй раз "отравить" Алексея Навального в местной больнице, придуманная.

Так, ведомство неофициально отреагировало на статью The Sunday Times об оппозиционере. По словам пресс-секретаря, попасть к больному могли только медики и персонал больницы, например, санитарки. Также рядом с блогером находилась по ее собственной просьбе жена Юлия Навальная.

Шакирова в разговоре с изданием "Подъем" подчеркнула, что никаких сотрудников госорганов там не было. Она добавила, что врачи сделали свою работу – стабилизировали состояние пациента до отправки в Берлин, чему не препятствовали.

"Там они могут придумывать все, что хотят, наши врачи выполнили свою работу", – заметила Шакирова.