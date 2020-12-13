Президент РФ удивился, куда смотрит правительство

Россиянам показали новые кадры с закрытой части совещания Владимира Путина с правительством. Во время встречи глава России жестко раскритиковал министров за рост цен на продукты.

Из эфира программы "Москва. Кремль. Путин" стало известно, о чем именно говорил лидер. Путин отметил, что реальные доходы людей упали на 4,3%, при этом цена на сахар выросла в несколько раз. По его словам, россияне вынуждены экономить, потому что им не хватает средств на базовые продукты питания.

Президент РФ удивился тому, куда смотрит правительство, отметив, что "это же не шуточки". Он добавил, что сейчас становится все больше безработных, а продукты дорожают. Как сказал глава государства, ему рассказывают сказки о том, чтобы были решены вопросы с экспортерами по ценам.

Путин подчеркнул, что стоимость товаров растет не из-за пандемии или уровня производства. Такая ситуация вызвана экономическими причинами. В мире увеличивается спрос на продукты, растут цены. В России же тоже хотят заработать на этом, продавая продукты за границей или подгоняя цены под мировые.

По его словам, не должно быть так, чтобы макароны, сахар и мука стали редкими продуктами в рационе россиян. Президент поставил перед правительством задачу – решить вопрос на следующей неделе.

Также отдельно досталось главе Минэкономразвития Максиму Решетникову за "эксперименты" со стоимостью базовых продуктов, в частности с пошлинами на подсолнечное масло. Видео с совещания опубликовал телеграм-канал "Пул №3".

Отдельно Путин отметил, что хоть в Москве и Питере едят болоньезе, в целом народ питается макаронами по-флотски и не итальянскими, а отечественного производства. Поэтому при таких урожаях зерна продавать макароны за подобные цены (стоимость увеличилась на 10,5%) недопустимо.