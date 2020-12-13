Бизнесмен Пригожин раскрыл детали третьего отравления Навального в Германии

Бизнесмен Пригожин раскрыл детали третьего отравления Навального в Германии
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оно было совершено сразу тремя способами

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал сообщения о якобы повторном отравлении оппозиционера Алексея Навального. Бизнесмен заявил, что ему известно и о третьем случае отравления, которое было совершено сразу тремя способами.

Британская газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в западной разведке сообщила, что Навального пытались отравить второй раз перед его транспортировкой в Германию. В материале отмечается, что после первой неудачной попытки покушения некие "агенты органов госбезопасности" попытались отравить оппозиционера второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине.

Издание "Утро.ру" обратилось к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Признаюсь, я знаю о третьем случае попытки отравления Навального, который произошел буквально вчера ночью в его апартаментах в Германии. Покушение было совершенно сразу тремя способами",

– заявил предприниматель.

Как уточнил бизнесмен, первый способ заключался в том, что специальный газ, разработанный частной лабораторией в городе Кингисеппе Ленинградской области, при помощи дисперсионного эмульсионного распрыскивания внедрили в спальню Навального.

"Этот отравляющий газ нисколько не действует на нормальных людей, а только на тех, кто страдает слабоумием, поэтому не было опасений, что кто-то кроме Навального отравится", – рассказал Евгений Пригожин.

По его словам, был и второй способ, для реализации которого с Лубянки был выпущен секретный ядовитый комар с лицом жены Навального.

"Этот комар подлетел к Алексею ночью и поскольку тот не смог отличить его от супруги, то беспрепятственно ввел яд",

– объяснил предприниматель.

Подробности третьего способа Пригожин раскрывать не стал, поскольку он засекречен совместным документом российской, северокорейской и американской комиссий по делам спецслужб. Однако бизнесмен добавил, что своей основной цели злоумышленники добились.

"В Навального внедрен специальный чип. Он запрограммирован на то, чтобы убить Алексея в 86 лет. Умрет Навальный из-за обострившегося геморроя", – заключил Евгений Пригожин.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

СМИ: Навального пытались отравить в омской больнице

В медучреждение якобы проникли агенты спецслужб

США припасли санкционный козырь против России

Последствия атаки Вашингтона будут неприятными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей