Наплевали на все предложения: в России отреагировали на наглый выпад США

Наплевали на все предложения: в России отреагировали на наглый выпад США
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Обвинения Москвы в хакерских атаках прокомментировали наши дипломаты

В посольстве России в США назвали попытки американских журналистов повесить на нас вину за кибератаки безосновательными. Соответствующее заявление появилось на странице МИД РФ в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что подобная тактика идет вразрез с принципами нашей страны относительно внешней политики. Кроме того, американцам напомнили неудобный факт – Вашингтон наплевал на все предложения Москвы. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил разработать комплекс мер, чтобы наладить диалог между двумя странами в сфере международной информационной безопасности.

Однако США эту инициативу проигнорировали. Москва не получила ответа и по другим предложениям относительно выстраивания конструктивных отношений.

Напомним, в кибератаках на минфин США Россию обвинили американские СМИ. Как сообщила  The Washington Post, хакеры были якобы связаны с российской разведкой.

Тем временем аналитики продолжают делать прогнозы об отношениях Москвы и Вашингтона после смены власти в Штатах. Ранее эксперты не исключили, что нас ждут новые "адские" санкции. Судя по всему, американцы пока не настроены налаживать диалог. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
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А мы их в аналогичном обвинить нее можем? У нас с этим все в порядке?
Гость
Ответить
Во рту что то застряло вот и молчит.
Хохля неразумное
Ответить
Значит Трампа похоронила Россия. И почему он молчит?!
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