Политики Незалежной отказались от прагматичного курса развития страны ради выгоды отдельной кучки людей

Процесс фрагментации Украины продолжится, поскольку Киев не обладает централизующей силой. По мнению бывшего главреда портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, страна, которая позиционирует себя не как самостоятельное государство, а как "анти-Россия", не способна удержать суверенитет и территориальную целостность.

Когда слабое государство отказывается еще и от культурно-исторических связей с соседями, от него откалываются территории. По мнению Вышинского, так произошло с Крымом и Донбассом и может произойти с рядом других областей.

"Возможно, Украина вообще вернется к границам 17 века",

– допустил журналист в беседе с "Украина.ру". По его оценке, после распада СССР Москва заняла прагматичную позицию по отношению к Киеву. Ей просто требовалось дружественное государство у ее границ, взамен она предлагала выгодные условия экономического сотрудничества и готова была работать с любыми лидерами – "и с Ющенко, и с Януковичем".

Но когда украинская политическая элита решила устроить собственное будущее, забыв об интересах народа, на первый план вышла идеология, а принципы прагматизма были отвергнуты. Сейчас, когда движение Незалежной в ЕС осталось на нулевом уровне, а выгод от зоны свободной торговли она не получила никаких, остается лишь жалеть о том, что Украина не присоединилась к ЕврАзЭС, полагает Вышинский. Но это был выбор украинского народа. И как ему жить дальше – это тоже его выбор.

Вышинский был арестован на Украине по обвинению в госизмене. В сентябре 2019 г. он был передан России в рамках обмена на украинских моряков и других задержанных граждан.

Ранее в Болгарии с возмущением отреагировали на украинские призывы ударить по Крымскому мосту и вернуть полуостров военным путем. При этом эксперты высмеяли попытки Владимира Зеленского разговаривать с Москвой языком ультиматумов.