Остросюжетный сериал британской разведки: эксперт раскрыл создателей "дела Навального"

Остросюжетный сериал британской разведки: эксперт раскрыл создателей "дела Навального"
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Политолог высмеял подходы зарубежной журналистики

Недавно в западной прессе появилась информация, что "многострадалец" Алексей Навальный якобы был отравлен не один раз, а целых два. На очередной провокационный выпад отреагировал политический эксперт Николай Стариков.

Писатель обратил внимание на источники информации, которые приводят журналисты британского издания The Sunday Times. У западных работников прессы стало уже традицией ссылаться на неких "анонимных, но надежных информаторов в спецслужбах".

Также было и в случае "второго отравления" оппозиционера. При этом какие-либо убедительные доказательства ни первой, ни второй "атаки" на блогера так и не были предоставлены российской стороне.

По мнению Старикова, неспроста именно в британских СМИ появляются подобные вбросы. Несмотря на то, что Навальный лечился в Германии, наиболее сведущими в перипетиях его жизни оказались почему-то англичане.

Публицист напомнил о слаженной работе британской разведки "МИ-6" – где, вероятнее всего, и была разработана легенда об "отравленном" Навальном. Стариков отметил, что агенты данной организации питают слабость к остросюжетным сериалам, красивым и опасным девушкам и чьей-то внезапной смерти.

В своем телеграм-канале политолог упомянул небезызвестную Марию Певчих. Девушка сопровождала Навального в пресловутой поездке, при этом по счастливому "совпадению" постоянно проживает в столице Великобритании.

К слову, в Омске уже ответили на сообщения о второй попытке "отравить" Навального.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Боярой паленой травануть это, тары накидать пустой, и выложить для всех в тырнет это изгаженое сопротивление режиму. Найдут ли новичок?
Гость
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Подружка не только живет в Британии, она ещё и работает в микробиологической лаборатории. Да и все разработчики Новичка живут там, они обменяли свой вид на жительство на формулы самого Новичка и его производных.
Это игра бритов и в этом давно никто не сомневается.
Ну а Навальный он их подопытный кролик, и он отрабатывает по их программе прося ввести санкции против народов России.
Санкции, отсутствие налогов, нет социальных программ, бунт и он президент, вот программа кролика,
Гость
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Как, а санкции по какому поводу вводить. Без повода нельзя.
Гость
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кому ващще этот клоун с резиновыми уточками карНавальный нафиг нужен?))
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