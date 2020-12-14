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Запрет на ввоз в Россию определенной продовольственной продукции из стран, которые ввели санкции против РФ, продлен до конца 2021 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте правовой информации.
Продуктовое эмбарго действует в России с августа 2014 года и регулярно продлеваются в отношении стран, поддерживающих экономические санкции против РФ. Это США, ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. В этом году список пополнили Великобритания и Северная Ирландия, ранее входившие в состав Евросоюза.
Продукты, которые попадают на территорию РФ вопреки данному распоряжению, подлежат уничтожению.
В Брюсселе настаивают, что российское эмбарго не влияет на сельскохозяйственную отрасль Европы. Европейские аграрии придерживаются иного мнения.
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