Список стран, на которых распространяется эмбарго, стал длиннее

Запрет на ввоз в Россию определенной продовольственной продукции из стран, которые ввели санкции против РФ, продлен до конца 2021 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте правовой информации.

Продуктовое эмбарго действует в России с августа 2014 года и регулярно продлеваются в отношении стран, поддерживающих экономические санкции против РФ. Это США, ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. В этом году список пополнили Великобритания и Северная Ирландия, ранее входившие в состав Евросоюза.

Продукты, которые попадают на территорию РФ вопреки данному распоряжению, подлежат уничтожению.

В Брюсселе настаивают, что российское эмбарго не влияет на сельскохозяйственную отрасль Европы. Европейские аграрии придерживаются иного мнения.