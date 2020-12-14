Азербайджан пошел против России в Карабахе

Азербайджан пошел против России в Карабахе
Фото: Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Атака Баку была нацелена на подрыв авторитета российских бойцов

Армянский премьер-министр Никол Пашинян раскрыл замысел азербайджанской стороны. По его словам, провокации, в том числе, были направлены против российских миротворцев.

Глава Армении отметил, что конфликтная ситуация вблизи двух сел Гадрутского района нагорно-карабахской зоны оказалась первой серьезной проверкой на прочность для бойцов из России.

В обращении, которое транслировалось на странице премьер-министра в "Фейсбук", Пашинян пояснил, что гадрутские села Хцаберд и Хин Тахер были под контролем Армении при том, что весь остальной район занят военными из Азербайджана. В итоге азербайджанцы решили провести наступательную операцию на этот анклав и спровоцировали перестрелку.

В данный момент два обсуждаемых населенных пункта включены в состав миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Азербайджан, в свою очередь, придерживается другой версии. В Баку заявили, что возобновление боев в Карабахе является частью антитеррористической операции.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
не нервничай ! нервные клетки не восстанавливаются !
Будет и у вас на России революция и народ очередной раз возьмёт власть в России в свои руки!
И ты думаешь что если в России будет майдан то Крым сразу отдадут Украине как Хрущев в свое время? Обломись если народ возьмет власть в свои руки то он и половину Украины заберет назад потому как эти земли тоже Российские.
Гость
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Армяне провоцируют на то чтобы Россия влезла по полной в войну, все никак успокоится не могут. Не хрен было тогда отделяться.
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
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Гость
Свинота укротупорылая вылезла в круженых труселях, хрюкает, гадит под себя и портит воздух. Убл-ки выросли. Ни родины ни флага. Сдохните!
не нервничай ! нервные клетки не восстанавливаются !
Будет и у вас на России революция и народ очередной раз возьмёт власть в России в свои руки!
Гость
Ответить
Свинота укротупорылая вылезла в круженых труселях, хрюкает, гадит под себя и портит воздух. Убл-ки выросли. Ни родины ни флага. Сдохните!
ГостьВася
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Они в России достали , что армяшки , что азеры.Что нам там делать.Пусть сами умники разбираются.
Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
А разве может бункерный вождь не засунуть свой нос туда, куда собачка Моська свой член совала. Фюреру из сочинского бункера надо показать что он хоть что то контролирует.
Об стенку убейся, сссуккаа
Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
А разве может бункерный вождь не засунуть свой нос туда, куда собачка Моська свой член совала. Фюреру из сочинского бункера надо показать что он хоть что то контролирует.
на свиноферме сегодня макарошки с котлетой или тефтель с рисом?
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим!
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Гость
Нечего было вообще туда лезть, пусть режут друг друга... (нехорошие человеки)
А разве может бункерный вождь не засунуть свой нос туда, куда собачка Моська свой член совала. Фюреру из сочинского бункера надо показать что он хоть что то контролирует.
Гость Norik
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Всем, в том числе армянам известно что, Никол Пашинян врун!!! Натура Пашиняна руководству <цензура> неизвестно??? ПОЗОР!!!
Гость
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Армяне 30 лет назад совершили по наглому захват и анексировали Карабах придумали
республику теперь отдавать надо !
И причем Россия и нее самой семеро по лавкам Украина Грузия Крым
Донбасс Приднестровье Белоруссия вот вот начнется майдан !
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