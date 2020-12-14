"Китайский Горбачев": Жириновский раскусил коварный заговор Запада

"Китайский Горбачев": Жириновский раскусил коварный заговор Запада
Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Над союзником России нависла угроза

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский убежден: он знает, что на уме у высокопоставленных американцев и европейцев. По мнению политика, в Белом доме работают над планом по разрушению Китая.

Для реализации этого хитроумного замысла американцы создадут "китайского Горбачева". Когда предатель внедрится в систему управления Поднебесной, он разрушит ее изнутри.

Жириновский убежден, первое, что сделает засланный казачок – это запретит в стране коммунизм. После этого будет отменена главенствующая роль одной партии, а страна станет существовать по многопартийной схеме.

При этом лидер либералов и демократов отмечает, что претворить такой план в реальность не составит труда – огромное число китайцев учатся за рубежом. Там можно отобрать подходящую кандидатуру, завербовать ее, обучить и отправить на родину с целью подрыва Китая изнутри.

После этого Поднебесная распадется на десяток государств. А западные кураторы начнут настраивать китайские армии против России, передает слова политика РИА "Новости".

Ранее Жириновский поделился деталями тайных переговоров с турецким президентом. 

Ольга ФЕДОРОВА

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Напрасное ехидство автора статьи , в реальности все так и есть как он сказал.
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