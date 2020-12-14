Запад отвернулся от Тихановской: названа причина неудач белорусской оппозиции

Запад отвернулся от Тихановской: названа причина неудач белорусской оппозиции
Светлана Тихановская. Фото:Jоrg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com
Брюссель усомнился в пользе беглой домохозяйки

Западные страны разочарованы в центральной фигуре белорусской оппозиции, Светлане Тихановской. Этим и объясняется отсутствие помощи протестующим со стороны европейских государств, считает глава Славянского отделения Петровской академии наук и искусств Андрей Антонов.

В интервью журналу New Yorker Тихановская ранее заявила, что Брюссель в действительности может лишь выражать обеспокоенность сложившейся в Белоруссии ситуацией, не приступая на деле к реальным действиям. По словам бывшего кандидата на пост главы республики, многие представители местной оппозиции разочарованы в тактике Евросоюза. Более того, считает политик, Европа старается принимать меры с оглядкой на Кремль.

По словам Антонова, бывший кандидат в президенты лишь пытается привлечь в себе внимание. А действия Брюсселя вызваны разочарованием Европы в местных оппозиционерах. Евросоюз, уверен спикер, осознал степень сплоченности и устойчивости белорусского общества, равно как и неспособность "агрессивно-крикливого меньшинства" повлиять на происходящее внутри страны.

Тем не менее, уверен Антонов, оппозиция не прекратит попыток проведения массовых митингов, а европейские государства не откажутся от поддержки прозападных элит – последние могут однажды пригодиться, о чем эксперт заявил в интервью РИА ФАН.

Ранее Тихановская назвала "железным занавесом" принятые президентом Белоруссии Александром Лукашенко меры по противодействию коронавирусной инфекции. По словам экс-кандидата, действия официального Минска могут превратить страну в "современный ГУЛАГ".

Егор МАЛКОВ

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О, очки розовые сняла.
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Современный Освенцим существует в Германии, в самом центре Европы, но страны Запада закрывают на это глаза, мол пусть немцы забавляются, лишь бы управляемы были.
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