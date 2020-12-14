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Украинские неонацисты из "Нацкорпуса" объявили Ростовскую область исторической территорией Незалежной. Регион они именуют Таганрогщиной со столицей, соответственно, Таганрог. Радикалы мечтают когда-нибудь его отобрать у России. Об этом пишет EADaily.com.
"С начала XVIII века тут была территория Елинской
паланки, которую благодаря имперской агрессии, отобрали у запорожских
казаков казаки донские. Но население края так и осталось этнически
украинским", – цитирует издание заявление "Нацкорпуса".
Украинские неонацисты отмечают, что армия Незалежной базируется недалеко от Ростовской области, а значит ей по силам вторгнуться на территорию РФ.
"Когда-нибудь мы обязательно повторим освобождение Таганрогщины. И уже навсегда", – провозгласил главарь "Нацкорпуса" по прозвищу "Белый вождь" Андрей Билецкий.
Так, в январе прошлого года "белый вождь" заявил, что Кавказ "безусловно, является украинской территорией", т.к. он "этнически и ментально отличается от России", а на Кубани "достаточно высокий уровень национального украинского сознания".
До этого, в 2017-ом, экс-лидер запрещенного в РФ бандитского формирования "Правый сектор" Дмитрий Ярош увидел в недалеком будущем "пополнение" Незалежной землями Краснодарского края, Воронежской и Белгородской областями.
Еще на российские территории зарился теперь уже бывший министр транспорта Украины Владимир Омелян.
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