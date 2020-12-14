Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не приглашал в Баку представителей США и Франции, являющихся участниками Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Посланцам Парижа и Вашингтона он указал, что вместе с президентом РФ Владимиром Путиным заставил капитулировать Ереван.
Такая резкая критика в адрес французов и американцев объясняется тем, что азербайджанский лидер чувствует себя победителем, а за своей спиной поддержку Анкары. К такому выводу пришел гендиректора Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя заявления Алиева, сделанные им на субботней встрече в Баку с сопредседателями группы от США и Франции Эндрю Шофером и Стефаном Висконти, а также послом РФ в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.
"С позиции победителя всегда проще вести любые переговоры. Потому Алиев может себе позволить то, что не может себе позволить тот же (премьер-министр Армении Никол) Пашинян", – сказал "Взгляду" политолог.
По его мнению, азербайджанский лидер раздражен из-за принятой недавно Сенатом Пятой республики резолюции о признании независимости НКР и тем, что в Штатах до сих пор сильно влияние армянской диаспоры. Поэтому он не считает США и Францию непредвзятыми и объективными участниками переговорного процесса. С точки зрения Баку, группа ОБСЕ не смогла за 30 лет урегулировать карабахский конфликт, отметил эксперт, и лишь Москва прилагала усилия в разрешении этого кризиса.
Кроме того, здесь нужно учитывать турецкий фактор. Политолог подчеркнул, что сейчас у Вашингтона и Парижа слишком натянутые отношения с Анкарой по целому ряду вопросов.
"Похоже, не видя для себя каких-либо угроз, Алиев счел нужным продемонстрировать солидаризацию с (президентом Турции Реджепом) Эрдоганом, который сейчас ведет активное противостояние с Западом", – считает Кортунов.
Напомним, встреча в Баку проходила в момент очередного военного обострения на линии разграничения, а вернее – нарушения перемирия, достигнутого ранее при личном участии Путина. В субботу стало известно, что армияАзербайджана 11 декабря возобновила наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Нарушение режима прекращения огня было пресечено российскими миротворцами.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инцидент является "дополнительной нагрузкой" для наших военнослужащих из миссии. Он назвал ситуацию тревожной, которую удалось "оперативно купировать", передает РИА "Новости".
Президент РФ удивился, куда смотрит правительство
Брюссель усомнился в пользе беглой домохозяйки