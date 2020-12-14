Отложенный вопрос: названа главная проблема создания Союзного государства

Отложенный вопрос: названа главная проблема создания Союзного государства
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: President of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Установившийся после распада Советского Союза порядок усложняет объединения двух стран

Вопрос объединения России и Белоруссии в Союзное государство представляет сложность для национальных элит обеих стран из-за излишней амбициозности. На сегодняшний день процесс интеграции является довольно сложной темой, считает политический обозреватель Кирилл Озимко.

Действующая реальность, считает эксперт, отличается от той, которая присутствовала в 1990-х годах: элиты утвердились в своих государствах, где действует своя выстроенная социально-экономическая модель, а выросшие поколения привыкли к новым реалиям. Отношения Москвы и Минска при этом довольно слабы из-за неустойчивости союзных институтов.

Правда, считает Озимко, из-за громких событий, возникших после президентской кампании, Минск на какое-то время отказался от многовекторности, обвинив Запад в организации государственного переворота. На этом фоне произошло усиление взаимодействия с российской стороной в виде военных учений, предложений Лукашенко по предоставлению белорусских кадров для строительства "Восточного" и терминала в Ленобласти для транзита грузов в Белоруссию.

Не последнюю роль в вопросе интеграции играет политический кризис в Белоруссии. Однако и сам Лукашенко не готов на подобные шаги, а совсем недавно он стал снова заявлять о необходимости политики многовекторности из-за того, что республика расположена "в центре Европы".

Действующая белорусская власть, считает эксперт, на протяжении 20-летия работала над сохранением своего положения. А создание наднациональных платформ в случае интеграции с Москвой грозят белорусским элитам потерей выстроенных государственных институтов, сообщает "Украина.ру".

Ранее представитель Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Эльвира Мирсалимова заявила, что Лукашенко продолжает имитировать выполнение всех договоренностей с Москвой, намереваясь на деле похоронить интеграцию с Россией.

Егор МАЛКОВ

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Не будет ничего. Очень многое надо менять, не будут этого делать, не заинтересованы элиты, маза фака их.
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