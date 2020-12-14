Истерику угрожавшего России санкциями Кравчука списали на преклонный возраст

Истерику угрожавшего России санкциями Кравчука списали на преклонный возраст
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-премьер Незалежной напомнил, что первый президент Украины и раньше не отличался здравомыслием

Недавнее заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука, заявившего о "российской агрессии", могут быть объяснены преклонным возрастом политика. Такое заявление сделал экс-глава правительства Незалежной Николай Азаров.

На днях Кравчук, возглавляющий в настоящее время украинскую делегацию по вопросам статуса Донбасса, заявил, что за последние годы позиции России ослабли, а через некоторое время украинская сторона прекратит "играться в политику" и начнет применять методы сурового санкционного воздействия против "агрессора", чье положение за постсоветский период уже не такое уверенное, сообщает РИА "Новости".

По словам бывшего главы украинского правительства, заявления эск-президента не имеют ничего общего с реальностью и "оторваны от земли". По этой причине к словам Кравчука следует отнестись к пониманием, а сам политик заслуживает некоторого снисхождения к своей персоне из-за пожилого возраста.

Азаров добавил, что не хотел бы давать излишних комментариев в отношении первого президента Незалежной, однако преклонные годы последнего стали виной столь громких заявлений.

"Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более", – прокомментировал Азаров ситуацию в эфире радиостанции "Говорит Москва".  

Напомним, в ноябре Кравчук устроил скандал во время трехсторонних переговоров по Донбассу, заявив о том, что украинская сторона не намерена выслушивать предложения представителей ДНР и ЛНР о "дорожных картах", а Россия не выполняет Минские соглашения.

Егор МАЛКОВ

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старость не радость, маразм, энурэз, глухота, слепота, пароноя и много чего еще у него вот и бесится
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