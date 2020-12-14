Вашингтону не поможет даже потенциал НАТО, так как у Москвы есть более опасные союзники

Неизбежность войны Соединенных Штатов и Китая, на теме которой в последнее время принялись спекулировать западные эксперты в своих заявлениях, не имеет ничего общего с реальностью. По словам итальянского обозревателя Пино Арлакки, Вашингтон лишен шансов на победу против евразийских государств, особенно при военном альянсе Пекина с Москвой.

За прошедшее 75-летие, считает обозреватель, международная система претерпела достаточно колоссальные изменения для того, чтобы исключить подобный вариант. Здесь стоит учитывать роль Шанхайского союза (ШОС), а также военный и экономический союз между странами Евразии, включая РФ, КНР, Индию и Пакистан.

Военный альянс Китая и России, в настоящее время "практически официально оформленный", также сводит вероятность наступления ядерного конфликта к минимуму. Соединенные Штаты не располагают достаточным количеством ресурсов и союзниками для того, чтобы дать отпор евразийской коалиции, даже учитывая силы НАТО.

Вашингтон не сможет одержать победу – как в обычном крупномасштабном военном конфликте, так и ядерном. Потенциал США упрется в объединенный ответ России и Китая, которые имеют над противником ощутимое преимущество в виде протяженности территорий, природных ресурсов, а также военной мощи, сообщает L'Antidiplomatico.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что столкновение интересов американской стороны и РФ может стать причиной войны, которая, вероятнее всего, начнется в пределах Японского моря.