США лишили шансов в войне против России

США лишили шансов в войне против России
Фото: US Army/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вашингтону не поможет даже потенциал НАТО, так как у Москвы есть более опасные союзники

Неизбежность войны Соединенных Штатов и Китая, на теме которой в последнее время принялись спекулировать западные эксперты в своих заявлениях, не имеет ничего общего с реальностью. По словам итальянского обозревателя Пино Арлакки, Вашингтон лишен шансов на победу против евразийских государств, особенно при военном альянсе Пекина с Москвой.

За прошедшее 75-летие, считает обозреватель, международная система претерпела достаточно колоссальные изменения для того, чтобы исключить подобный вариант. Здесь стоит учитывать роль Шанхайского союза (ШОС), а также военный и экономический союз между странами Евразии, включая РФ, КНР, Индию и Пакистан.

Военный альянс Китая и России, в настоящее время "практически официально оформленный", также сводит вероятность наступления ядерного конфликта к минимуму. Соединенные Штаты не располагают достаточным количеством ресурсов и союзниками для того, чтобы дать отпор евразийской коалиции, даже учитывая силы НАТО.

Вашингтон не сможет одержать победу – как в обычном крупномасштабном военном конфликте, так и ядерном. Потенциал США упрется в объединенный ответ России и Китая, которые имеют над противником ощутимое преимущество в виде протяженности территорий, природных ресурсов, а также военной мощи, сообщает L'Antidiplomatico.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что столкновение интересов американской стороны и РФ может стать причиной войны, которая, вероятнее всего, начнется в пределах Японского моря.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Отложенный вопрос: названа главная проблема создания Союзного государства

Установившийся после распада Советского Союза порядок усложняет объединения двух стран

Запад отвернулся от Тихановской: названа причина неудач белорусской оппозиции

Брюссель усомнился в пользе беглой домохозяйки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей