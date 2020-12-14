В США появились результаты голосования первых выборщиков

Два штата полностью поддержали действующего президента

Сегодня в США проголосовали первые выборщики. Результаты заседаний в некоторых штатах опубликовали в СМИ.

Так, в Теннесси и Индиане выборщики отдали Дональду Трампу по 11 голосов. Еще шесть он получил в Миссисипи.

Все трое выборщиков штата Вермонт проголосовали за Джо Байдена, а в Нью-Гемпшире – четыре, сообщает Washington Post.



Последнее заседание начнется на Гавайях.

Голосование выборщиков делает результаты президентской гонки официальными, однако окончательный результат будет утвержден Конгрессом 6 января.

Ранее Верховный суд США отказал в иске по результатам голосования.