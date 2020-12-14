В США появились результаты голосования первых выборщиков

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Сегодня в США проголосовали первые выборщики. Результаты заседаний в некоторых штатах опубликовали в СМИ.
Так, в Теннесси и Индиане выборщики отдали Дональду Трампу по 11 голосов. Еще шесть он получил в Миссисипи.
Все трое выборщиков штата Вермонт проголосовали за Джо Байдена, а в Нью-Гемпшире – четыре, сообщает Washington Post.
Голосование выборщиков делает результаты президентской гонки официальными, однако окончательный результат будет утвержден Конгрессом 6 января.
Ранее Верховный суд США отказал в иске по результатам голосования.
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