Байден побеждает: стали известны результаты голосования выборщиков в США

Байден побеждает: стали известны результаты голосования выборщиков в США
Джо Байден. Фото: Biden Transition via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Более половины штатов уже сделали свой выбор

В США продолжается голосование выборщиков – в некоторых штатах оно уже завершилось. Джо Байден обходит своего конкурента Дональда Трампа с видимым отрывом. Как отметили СМИ, демократ уже фактически победил и сейчас идет лишь технический подсчет голосов.

Заседания выборщиков завершились в 28 штатах. Байден набрал 166 голосов, а Трамп – 120. Как отметил телеграм-канал РИА "Новости", даже если Аризона и Мичиган внезапно переметнутся на сторону действующего президента, победа все равно останется за демократом. Однако прогнозы сбылись, и 11 выборщиков штата Аризона отдали свои голоса Байдену. В Мичигане заседание начнется через несколько часов.

Результаты публикует Washington Post. Последними свой выбор сделают выборщики на Гавайях.

Это голосование утверждает решение избирателей по итогам всенародного голосования, которое прошло 3 ноября. Для победы нужно набрать не менее 270 голосов. Байден, по предварительным оценкам, получит 306. Далее итоги выборов предстоит утвердить Конгрессу 6 января.

Ранее стало известно, что Трамп планирует громкий уход с президентского поста.

Карина СИРАЗОВА

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Ржущий гость
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Гость
ну теперь Вам <цензура>....дец, скрепные или лишнехромосомные
Убогие, это вам трындец)))
Вам трындец при любом раскладе, потому что вы никто и звать никак!
А мы стоим на своей земле, на своих ногах, и на дядю не уповаем))). Завидуйте, нищеброды западенские.
Гость
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ну теперь Вам <цензура>....дец, скрепные или лишнехромосомные
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