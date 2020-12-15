Демократ набрал достаточное число голосов выборщиков, чтобы стать президентом

Теперь официально – у Джо Байдена есть все основания для того, чтобы возглавить США. Демократу удалось набрать необходимое количество голосов выборщиков. Их за него отдали более 270. Дональду Трампу досталось 232 голоса, тогда как его сопернику – 302. Данные приводит телеканал CNN.



Отметим, что победа Байдена подтвердилась в тех штатах, где пока еще президент Трамп пытался ее оспорить. Демократ не преминул об этом напомнить и уколол своего оппонента. "Сонный Джо", как окрестил его действующий глава Штатов, заявил, что планы его соперника опровергнуть результаты выборов провалились. Обращение будущего американского лидера опубликовано на Ютуб-канале "CBS News".

"Их выслушали более 80 судей по всей стране, и ни в одном из этих случаев не было найдено (…) оснований для того, чтобы (…) подвергнуть сомнению итоги выборов",

– цитирует Байдена "Общественная служба новостей".

6 января результаты голосования выборщиков предстоит утвердить в Сенате и Палате представителей Конгресса, напоминает МИР 24. Инаугурация должна пройти чуть больше чем через месяц – 20 января.

Пока Трамп и Байден бились за власть, пользователи Сети расслаблялись за просмотром смешных видео с двумя политиками. Один из таких роликов стал вирусным.