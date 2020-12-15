Как изменятся отношения России и США при новом президенте: прогноз политолога

Как изменятся отношения России и США при новом президенте: прогноз политолога
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеПутин обратился к Байдену после его победы
Избранный президент может открыть для Москвы новые перспективы после снятия ограничений

Смена власти в Соединенных Штатах, в результате которой президентский пост займет Джо Байден, не спровоцирует кардинальных изменений в экономическом взаимодействии США и России. Соответствующее заявление сделал политолог, сопредседатель Партии роста Сергей Станкевич.

Эксперт уверен, что отношения с Вашингтоном останутся на прежнем уровне. В настоящее время объем торговли с Соединенными Штатами в России едва превышает 26 млрд долларов за год, что, по словам Станкевича, "ничтожно мало".

Специалист заявил, что дальнейшему росту торговли с заокеанским партнером препятствуют санкции, которые тормозят развитие экономических отношений, поэтому "падать дальше некуда".

Тем не менее, считает политолог, не стоит исключать косвенное влияние. К примеру, если Соединенные Штаты решат снять часть избыточных ограничений в отношении Китая и Ирана, для российской стороны откроются перспективы для оживления сотрудничества в экономическом секторе, о чем специалист заявил в интервью РИА Новости.

Ранее журналисты американского издания The Washington Post заявили, что после первых недель своего президентства Байден приступит к переговорам с Россией о продлении действия договора СНВ-3, на протяжении десятилетий сдерживавшего гонку вооружений между США и РФ. В целом же антироссийская риторика Вашингтона не сбавит оборотов.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Отложенный вопрос: названа главная проблема создания Союзного государства

Установившийся после распада Советского Союза порядок усложняет объединения двух стран

Запад отвернулся от Тихановской: названа причина неудач белорусской оппозиции

Брюссель усомнился в пользе беглой домохозяйки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей