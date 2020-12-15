Тихановская придумала способ осложнить жизнь Лукашенко

Тихановская придумала способ осложнить жизнь Лукашенко
Светлана Тихановская. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Лидер оппозиции настаивает на изоляции своей родной страны

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейские компании отказаться от контактов с властями республики. С соответствующим заявлением лидер оппозиции выступила на онлайн-заседании Европарламента 14 декабря.

Бывший кандидат заявила, что европейский бизнес должен отказаться от взаимодействия и сотрудничества с официальным Минском и его союзниками. В этом вопросе, добавила она, Брюссель должен занять позицию "нулевой толерантности", передает "Интерфакс Белоруссия".

Также бывший кандидат на должность главы республики добавила, что в дальнейшем для Евросоюза важно призывать представителей европейской дипмиссии продолжать поддерживать "людей в Белоруссии", пишет URA.ru.

По информации DW, 16 декабря в зале Европарламента пройдет церемония награждения представителей белорусской оппозиции. Ожидается, что Тихановской, ее мужу Сергею Тихановскому, основателю телеграм-канала Nexta Степану Путило и остальным представителям белорусской оппозиции присудят премию имени Сахарова за "вклад в борьбу за свободу мысли и права человека" во всем мире.

Ранее Тихановская упрекнула Брюссель в отсутствии реальных действий по оказанию помощи лидерам белорусских протестов. По словам политика, европейские государства лишь выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией, не принимая действенных мер.

Егор МАЛКОВ

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