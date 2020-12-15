Путин обратился к Байдену после его победы

Президент России поздравил американского политика

Владимир Путин отправил телеграмму Джо Байдену.

Российский лидер поздравил нового главу США с победой на выборах президента. Как стало известно ранее, выборщики проголосовали за Байдена в тех штатах, где Дональд Трамп попытался оспорить его победу.

Несмотря на довольного напряженный на сегодняшний день отношения, Путин в поздравительном обращении выразил надежду на сотрудничество России и США и подчеркнул, что две страны могут сообща решить многие проблемы.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами",

– отметил президент.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Новость дополняется