Путин обратился к Байдену после его победы

Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
689 новости
Владимир Путин отправил телеграмму Джо Байдену.
Российский лидер поздравил нового главу США с победой на выборах президента. Как стало известно ранее, выборщики проголосовали за Байдена в тех штатах, где Дональд Трамп попытался оспорить его победу.
Несмотря на довольного напряженный на сегодняшний день отношения, Путин в поздравительном обращении выразил надежду на сотрудничество России и США и подчеркнул, что две страны могут сообща решить многие проблемы.
"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами",
– отметил президент.
Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Новость дополняется
Установившийся после распада Советского Союза порядок усложняет объединения двух стран