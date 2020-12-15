Киеву порекомендовали обратить внимание на собственные проблемы

Угрозы украинской стороны после продажи крымского винодельческого завода "Массандра" в адрес России смешны. Такое заявление сделал первый вице-спикер местного парламента Ефим Фикс.

Согласно приведенным данным, 14 декабря "Южный проект", принадлежащий банку-акционеру "Россия", стала владельцем 100% акций "Массандры" стоимостью в 5,3 млрд рублей. Позднее заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что Россия должна понести ответственность за продажу завода, а решение юридически не соответствует требованиям закона.

Российский госслужащий отметил, комментируя заявления украинской стороны, что Киев "занимается ерундой" от скуки, так как Незалежная не имеет никакого отношения к тому, что происходит в пределах территорий РФ.

"Все эти угрозы даже смешно слушать, – заявил Фикс в интервью РИА Новости.

Также представитель крымского парламента посоветовал украинским властям обратить внимание на собственные внутригосударственные проблемы и не вмешиваться в дела Крыма, являющегося частью РФ.

Ранее Джапарова потребовала от немецкого автоконцерна BMW исправить настройки навигационных карт в автомобилях, где Крым обозначен частью Российской Федерации. По словам украинской чиновницы, европейские компании не имеют права на подобные действия.