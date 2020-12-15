Президент пояснил, какими качествами должны обладать будущие кандидаты в депутаты

"Единая Россия" должна провести "аудит" в своих рядах перед выборами в Госдуму-2021, и поспособствовать этому может пандемия коронавируса. В этом убежден президент РФ Владимир Путин. По его мнению, представлять партию в нижней палате парламента нового созыва должны люди, которые не просто стремятся к политической карьере, а готовы лично "впрягаться" в решение сложных задач.

Выступление Путина на социальном онлайн-форуме "Единой России" (ЕР) в понедельник, 14 декабря, эксперты восприняли двояко. С одной стороны, президент и основатель партии дал понять, что успехи ЕР, в частности, волонтерская деятельность единороссов в период пандемии, заметны и признаны на самом высоком уровне, считает директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Это должно мобилизовать партию.

В то же время, глава государства прямо рекомендовал "Единой России" провести "перезагрузку" и дал рекомендацию по кадровому обновлению.

"Ответ на вопрос, что ты лично делал в период пандемии, будет решающим не только для новичков, впервые участвующих в праймериз, но и для политических тяжеловесов",

– сделал вывод главный предвыборный технолог ЕР Константин Костин. По его мнению, после выступления Путина не осталось сомнений, что основной предвыборной темой в 2021 г. станет преодоление последствий пандемии. Победит тот, кто искренне стремится сделать лучшее для страны и прилагает для этого конкретные усилия.

У "Единой России" в этом отношении хороший задел. Даже для участия в партийном кадровом проекте "Политстартап" опыт кандидата волонтерской деятельности был одним из главных критериев. Сейчас ЕР, как отметил ее лидер Дмитрий Медведев, фактически является единственной партией, наладившей работу по противодействию пандемии.



Этот факт вполне может оказаться решающим при формировании новой Думы. Еще недавно источники, близкие к президентской администрации, допускали формирования в нижней палате парламента коалиционного конституционного большинства из нескольких партий, где у ЕР могло быть порядка 250 мандатов, пишет "Коммерсант". Но теперь расклад может измениться. Президент дал понять, что верит в ЕР и одобряет ее деятельность в период пандемии. Главное – не снижать планку.