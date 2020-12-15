Обиделись: члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Обиделись: члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое

Неприятный инцидент произошел у России с Боснией и Герцеговиной. Сегодня выяснилось, что члены президиума этого государства решили "показать характер". Так, Желько Комшич и Шефик Джаферович заявили, что не хотят видеть главу МИД РФ Сергея Лаврова и на встречу с ним не явятся.

Оказалось, что их весьма расстроило заявление руководителя российского внешнеполитического ведомства. Лавров накануне прямо сказал, что пора сворачивать внешнее управление Запада над этим государством – боснийцы уже вполне способны самостоятельно распоряжаться своей судьбой.

Однако, высокопоставленные представители страны, видимо, думают по-другому. Они заявили, что слова Сергея Лаврова идут вразрез с позицией Боснии, и теперь боснийские чиновники не хотят разговаривать с российским дипломатом, пишет РИА "Новости".

Между тем, отношения между Россией и Западом обостряются. Недавно Лавров назвал коварные цели зарубежных партнеров в отношении нашей страны.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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А что делает Лавров в Боснии или ему опять кто то на ушко прошептал
Гость
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Вонючка шарий, а что на "утре" никого кроме тебя не осталось?
Гость
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"слова Сергея Лаврова идут вразрез с позицией Боснии".

Но из песни слова не выкинешь и факт остается фактом. Нет смысла обижаться на Лаврова он лишь озвучил общеизвестный факт. Сколько бы не надували щеки эти Джаферовичи и Шухевичи от внешнего управления это их не избавит.
Гость
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Ну что ж, пусть дальше сосут у звездно-полосатых, видать нравится.
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