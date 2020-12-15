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Неприятный инцидент произошел у России с Боснией и Герцеговиной.
Сегодня выяснилось, что члены президиума этого государства решили "показать
характер". Так, Желько Комшич и Шефик Джаферович заявили, что не хотят видеть главу
МИД РФ Сергея Лаврова и на встречу с ним не явятся.
Оказалось, что их весьма расстроило заявление руководителя российского внешнеполитического ведомства. Лавров накануне прямо сказал, что пора сворачивать внешнее управление Запада над этим государством – боснийцы уже вполне способны самостоятельно распоряжаться своей судьбой.
Однако, высокопоставленные представители страны, видимо, думают по-другому. Они заявили, что слова Сергея Лаврова идут вразрез с позицией Боснии, и теперь боснийские чиновники не хотят разговаривать с российским дипломатом, пишет РИА "Новости".
Между тем, отношения между Россией и Западом обостряются. Недавно Лавров назвал коварные цели зарубежных партнеров в отношении нашей страны.
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