Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое

Неприятный инцидент произошел у России с Боснией и Герцеговиной. Сегодня выяснилось, что члены президиума этого государства решили "показать характер". Так, Желько Комшич и Шефик Джаферович заявили, что не хотят видеть главу МИД РФ Сергея Лаврова и на встречу с ним не явятся.



Оказалось, что их весьма расстроило заявление руководителя российского внешнеполитического ведомства. Лавров накануне прямо сказал, что пора сворачивать внешнее управление Запада над этим государством – боснийцы уже вполне способны самостоятельно распоряжаться своей судьбой.

Однако, высокопоставленные представители страны, видимо, думают по-другому. Они заявили, что слова Сергея Лаврова идут вразрез с позицией Боснии, и теперь боснийские чиновники не хотят разговаривать с российским дипломатом, пишет РИА "Новости".

Между тем, отношения между Россией и Западом обостряются. Недавно Лавров назвал коварные цели зарубежных партнеров в отношении нашей страны.