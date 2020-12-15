В поздравлении Путина Байдену ищут тайный смысл

В поздравлении Путина Байдену ищут тайный смысл
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press\www.globallookpress.com
Рассчитывать на резкое изменение российско-американских пока отношений не приходится

Поздравление, которое президент РФ Владимир Путин направил победившему на выборах в США Джо Байдену, не стоит рассматривать как сигнал на сближение. Это просто формальность, считает директор Фонда изучения США при МГУ Юрий Рогулев.

Он напомнил, что существует протокол, по которому глава одной страны должен отреагировать на смену власти в другой. Но вряд ли кто-то всерьез рассчитывает, что с приходом Байдена в Белый дом отношения Москвы и Вашингтона начнутся с чистого листа.

"Байден – это временная фигура. Скорее всего, с учетом его возраста, это президент на один срок, и он никакую новую страницу не откроет",

отметил Рогулев в комментарии РИА "Новости". Аналогичного мнения придерживается программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев:

"Иллюзии из-за поздравления не должны быть. Надо реалистично смотреть на наши отношения".

Что касается сроков поздравления Байдену, то Кремль направил их "своевременно", а именно тогда, когда проголосовали американские выборщики. До этого момента, согласно законодательству США, о победе кандидата от демократов говорить было неправильно, указал Тимофеев.

Голосование выборщиков за кандидатов на пост президента США состоялось в понедельник, 14 декабря. Байден получил 306 голосов, Дональд Трамп – 232 голоса. Во вторник, 15 декабря, Путин отправил Байдену телеграмму с поздравлениями, где сообщил, что готов к контактам.

Ранее эксперты пытались найти тайный смысл в том, что Москва, в отличие от ряда других столиц, не поздравила Байдена сразу после выборов 3 ноября. Глава России пояснил свою позицию.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Однако, когда был выбран Трамп, то плешивый поздравил его не дожидаясь голосования выборщиков
Гость
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Расчитывать ни на что хорошее угрофинской чуди не приходится.
Разве что на удачную легкую свою погибель
Гость
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Байден – это временная фигура. А как же. Один-два срока и слазьте. Это вам не угрофинской чудью до гробовой доски командовать. которая может вождю кишки выпустить, соломой набить и в мавзолей к такому ж чучелу положить
Гость
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Громко пукнуть плешивый карлик не решился, поэтому перешел на тайный смысл - тихонечко пробззздел
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