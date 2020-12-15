Решение принято большинством голосов

Депутаты Верховной Рады продлили закон об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. На заседании во вторник, 15 декабря, за это решение проголосовали 304 нардепа при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины, уточняет РИА "Новости".

Закон, предусматривающий временное введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", был принят в 2014 г., с тех пор регулярно продлевается, но в силу так и не вступил. В тексте оговаривается, что Донбасс может получить особый статус после вывода "незаконных формирований" из региона и выполнения еще ряда условий.

В самопровозглашенных ЛНР и ДНР фактический отказ Киева от предоставления Донбассу особого статуса расценивают как отступление от Минских соглашений.