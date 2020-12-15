Аналитики выделили основные качества губернаторов новой волны

Особую подготовку управленцев эксперты связали с участием в президентской программе

Политологи стали все чаще употреблять термин "губернаторы новой волны". На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" аналитики объяснили, какие качества характеризуют таких глав региона, а также назвали тех, кто соответствует этому образу.

Экспертный институт социальных исследований посвятил доклад губернаторам новой волны. Среди таких управленцев директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына выделила главу Калининградской области Антона Алиханова, Нижегородской области Глеба Никитина, Камчатского края Владимира Солодова, губернатора Севастополя Михаила Развожаева и ряд других руководителей.

Специалисты назвали главные характеристики губернаторов новой волны. Такие главы регионов должны решать проблемы, в первую очередь социальные, быть близкими к народу и прислушиваться к местному населению. Кислицына также отметила компетенции руководителя, его подготовку и умение взаимодействовать с федеральным центром.

Управленцы нового формата прошли через президентскую программу подготовки кадрового резерва. Проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров сообщил:

"На сегодняшний день три потока прошли обучение, сейчас продолжается четвертый. Из выпускников программы 36 стали руководителями регионов, некоторые заняли министерские и другие управленческие посты".

Он добавил, что программа подготовки состоит из нескольких модулей: глобальные тренды и вызовы, лидерский потенциал, региональное развитие и публичные коммуникации, современные технологии госуправления, принципы эффективного менеджмента. Кроме того, слушатели программы проходят региональную и зарубежную стажировку.

По словам Комиссарова, многие обучающиеся в период пандемии коронавируса выступали в роли волонтеров - участвовали в благотворительных акциях и помогали нуждающимся. Стоит отметить, что помощь они оказывали непублично.

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов также подчеркнул, что граждане губернаторов новой волны в основном оценивают положительно:

"Ядро образа составляет личностный компонент: население хочет видеть прежде всего человека, а потом функцию".

Население хочет видеть руководителя, способного придать импульс развития региону и защитить его интересы в том числе перед федеральным центром, добавил Мамонтов. Гражданам также важно, чтобы губернатор общался с ними напрямую – например, через социальные сети.

"Для людей важно отсутствие стремления губернатора подчеркивать свое высокое положение, обучение его детей в обычных школах и их скромное поведение, отсутствие информации об элитной недвижимости",

– пояснил Мамонтов. По его словам, ценится активность главы региона не только в областных столицах, но и на отдаленных территориях – это вызывает больше симпатии.

Вспышка коронавируса повысила спрос на чуткость региональной власти и ее способность оперативно решать сложные проблемы, отметил директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский. Отдельно эксперт выделил губернатора Камчатского края Владимира Солодова:

"Это одна из лучших кампаний года: ремонт и строительство дорог и домов, установка детских площадок, снижение цен на рыбу, решение вопросов социальной политики".

А вот глава Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, показал высокую компетенцию в кадровом управлении. Потуремский подчеркнул, что этот регион считается непростым с точки зрения элитных противоречий. Аналитик заключил:

"Губернаторы новой волны приходят и сразу показывают компетентность. Я связываю это с подготовкой, которую они получили в школе губернаторов".

