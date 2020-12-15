Вашингтону сейчас нет резона раздувать в Белоруссии протесты

Беглый лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пожаловалась на слишком осторожные шаги Запада в отношении борьбы против действующего президента страны Александра Лукашенко – европейские руководители оглядываются на реакцию Москвы, а сам бацька вообще игнорирует давление извне. Однако может так случиться, что и домохозяйку западные кураторы могут сменить и не исключено, что в игру втянутся США.

С таким прогнозом выступил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. Он прокомментировал недавнее интервью Тихановской американскому журналу New Yorker, в котором белоруска посетовала, как "медленно и сложно" готовятся месяца санкции, лидеры Старого света действуют осторожно, с оглядкой на Россию. По его словам, "нет супергероя, нет мирового лидера, который властвует над Лукашенко".

Даже когда бацьке звонит канцлер ФРГ Ангела Меркель, он просто не подходит к телефону, с удивлением констатировала экс-кандидат в президенты.

По мнению Безпалько, Александр Григорьевич устроит профанацию с конституционной реформой, а власть передаст сам себе, только в другую государственную структуру – он займет пост главы Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое наделят более весомым статусом. Эксперт считает, что сейчас Вашингтон неплохо выстраивает диалог с Минском, более того, собирается направить туда своего посла.

"США пока нет резона раздувать белорусский протест. Но если у этого процесса появятся новые лидеры, а США посчитают нужным в него влезть, то Тихановская, конечно же, сразу уйдет в тень. Но при этом все же войдет в историю белорусского национализма как один из несостоявшихся "объединителей"", – сказал изданию "Свободная пресса" политолог.

Безпалько напомнил, как хорошо Лукашенко принимал в начале этого года в Минске госсекретаря США Майка Помпео. На той встрече бацька обсуждал с американцем, в том числе,возможную поддержку Западом позиции, что кредиты от России были "навязаны" белорусской стороне и, следовательно, их не обязательно возвращать. Ровно по примеру постамайданной Украины. А сам Помпео обещал Александру Григорьевичу обеспечить Республику энергоресурсами "на 100% по конкурентным ценам". Помимо этого, американский гость сообщил, что Белоруссия должна "самостоятельно выбрать путь развития, не поддаваясь какой-либо силе".

О том, какой кульбит со своими властными полномочиями намерен сделать Лукашенко, придавая особый статус ВНС, мы рассказывали в конце прошлой недели. Эксперты полагают, что бацька, переформатируя этот представительный орган, может лишить страну даже имитации демократических выборов.

