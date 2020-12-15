На Украине предложили России устроить "пацанские разборки"

На Украине предложили России устроить "пацанские разборки"
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Депутат призвал однопартийцев "дать ответочку" российским санкциям

Член фракции "Слуга народа" в Верховной раде Евгений Шевченко предложил начать решать вопросы в отношениях с Россией по принципу "пацанских разборок". 

Такое предложение поступило в ответ на введение персональных российских санкций в отношении Украины. В черный список вошли и члены партии "Слуга народа". 

"Сейчас парламенту и фракции "Слуга народа" нужно дать "ответочку".  На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне", – подчеркнул Шевченко в эфире телеканал "Наш". 

Депутат также добавил, что российские санкции могут окончательно поставить крест на партии в дальнейших переговорах по Донбассу.

Напомним, что ранее Россия расширила санкции в отношении Украины. Так, премьер Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому в черный список теперь входят не 322 человека, а 849. К слову, под ограничения попали и депутаты из партии Владимира Зеленского. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гопники на правительственном уровне территории 404. СУГС.
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Ответочку чем устроить хотят? Мощным пердежом как обычно? Пуканы не порвите, свинота!
Гость
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Хватит уже поддерживать экономику Украины.
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