Киев намерен использовать Санду в борьбе против Москвы

Киев намерен использовать Санду в борьбе против Москвы
Майя Санду. Фото: Wolfgang Kumm/dpa/www.globallookpress.com
Власти Незалежной планируют присоединить Молдавию к "Крымской платформе", а взамен содействовать в решении вопроса вокруг Приднестровья

Новоизбранный прозападный президент Молдавии Майя Санду выбрала в качестве своей первой зарубежной поездки Украины. Она намерена возобновить сотрудничество между Кишиневом и Киевом, которое было заблокировано на протяжении последних четырех лет. Об этом пишет украинское издание "Вести".

Основной составляющей будущих переговоров может стать тема территориальной целостности обеих стран. В статье отмечается, что киевский режим попытается втянуть Молдавию в их мифическую "Крымскую платформу", а взамен Незалежная будет помогать соседям решать некоторые проблемы с Приднестровьем, а значит присоединиться к антироссийским шагам Кишинева.

Например, украинцы окажут содействие Санду в воплощении давней мечты молдавских властей: переориентировать весь трафик грузов с границы соборной с Приднестровьем исключительно на пограничные КПП Молдавии. Тогда Кишинев получит контроль практически над всей внешнеторговой сферой Тирасполя.

Также в перспективе Украина может увеличить поставки электроэнергии и газа в Молдавию, чем Киев косвенно заденет интересы "Газпрома".

Тем не менее, выстраивая антироссийскую конфигурацию во взаимоотношениях двух государств, Киев и Кишинев нельзя назвать субъектами мировой политики, говорится в статье. Автор называется видимостью "внешнеполитическую идиллию" между Молдавией и Украиной, главной опасностью которой является то, что "она может быть использована Западом в случае возникновения целесообразности создать дополнительную точку давления на Россию".

Такой точкой может стать Приднестровье, а Киев и Кишинев станут "послушными инструментами" для создания нужного иностранным партнерам обоих государств градуса напряжения в регионе.

Добавим, визит Санду должен состояться в январе 2021 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Газ то откуда? Напердите? Гуцулы спасибо скажут! Свинота + цыгане= <цензура>.з. что. Булава справится, ей все равно.
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