Лавров "обидел" двух представителей властей БиГ заявлением о непреложности постулатов Дейтонских соглашений

Двое из трех членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться сегодня с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сараево, заявив, что таким образом посылают Москве некий сигнал.

Как пишет "Коммерсантъ", ранее эти два деятеля БиГ намеревались посетить встречу и лично изложить свои претензии по поводу высказываний нашего министра относительно политики Боснии и Герцеговины. Но в итоге пришли к выводу, что отказ от очного диалога с представителем Мсквы станет "более сильным сигналом" для России.

По словам Комшича, смысл данного послания заключается в том, что боснийские власти не хотят быть "русскими пешками на Балканах" и каким-либо образом участвовать в играх и разборках РФ с Евросоюзом или НАТО.

Демарш боснийцев связан с тем, что Лавров поддержал резолюцию парламента входящей в состав БиГ Республики Сербской о военном нейтралитете, хотя ранее власти страны приняли решение об интеграции в Североатлантический блок.

Помимо этого, Комшич и Джаферович обратили внимание на тот факт, что на вчерашней встрече Лаврова с третьим членом президиума Милорадом Додиком не было флага Боснии и Герцеговины. Они сочли это неуважением со стороны Москвы и отрицанием ею боснийских госинститутов.

Ранее сегодня стало известно, что Джаферович и Комшич отказались от встречи с Лавровым, поскольку им не понравились некоторые заявления главы российской дипломатии, в том числе относительно Дейтонских соглашений.

Напомним, накануне наш министр сказал, что Москва полностью поддерживает концепцию Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и призывает к их неукоснительному соблюдению всеми участниками. По его словам, есть силы извне БиГ, которые пытаются провести ревизию Дейтонским соглашениям, передают РИА "Новости".

В свою очередь, Додик подчеркнул, что Республика Сербская не поддерживает интеграцию страны в НАТО.

