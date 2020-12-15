Боснийцы послали сильный сигнал России на Балканах

Боснийцы послали сильный сигнал России на Балканах
Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лавров "обидел" двух представителей властей БиГ заявлением о непреложности постулатов Дейтонских соглашений

Двое из трех членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться сегодня с главой МИД России Сергеем Лавровым в Сараево, заявив, что таким образом посылают Москве некий сигнал.

Как пишет "Коммерсантъ", ранее эти два деятеля БиГ намеревались посетить встречу и лично изложить свои претензии по поводу высказываний нашего министра относительно политики Боснии и Герцеговины. Но в итоге пришли к выводу, что отказ от очного диалога с представителем Мсквы станет "более сильным сигналом" для России.

По словам Комшича, смысл данного послания заключается в том, что боснийские власти не хотят быть "русскими пешками на Балканах" и каким-либо образом участвовать в играх и разборках РФ с Евросоюзом или НАТО.

Демарш боснийцев связан с тем, что Лавров поддержал резолюцию парламента входящей в состав БиГ Республики Сербской о военном нейтралитете, хотя ранее власти страны приняли решение об интеграции в Североатлантический блок.

Помимо этого, Комшич и Джаферович обратили внимание на тот факт, что на вчерашней встрече Лаврова с третьим членом президиума Милорадом Додиком не было флага Боснии и Герцеговины. Они сочли это неуважением со стороны Москвы и отрицанием ею боснийских госинститутов.

Ранее сегодня стало известно, что Джаферович и Комшич отказались от встречи с Лавровым, поскольку им не понравились некоторые заявления главы российской дипломатии, в том числе относительно Дейтонских соглашений.

Напомним, накануне наш министр сказал, что Москва полностью поддерживает концепцию Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и призывает к их неукоснительному соблюдению всеми участниками. По его словам, есть силы извне БиГ, которые пытаются провести ревизию Дейтонским соглашениям, передают РИА "Новости".

В свою очередь, Додик подчеркнул, что Республика Сербская не поддерживает интеграцию страны в НАТО.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Лис
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Активистка феминистка
Вот если бы во всём мире так поступали как Босния и Герцеговина, то есть прямо открыто давали смачного пинка этим лживым - президенту Путину, министру иностранных дел Лаврову, министру обороны Шойгу, так глядишь, в скором времени и россияне тоже осмелели бы и дали им всем пинка, как Киргизы скинули же и вышвырнули всю проворовавшуюся Киргизскую власть.
Эк тебя колбасит-то... Что, совсем плохо без мужика, да? Проведи ревизию мировоззрения, и выгони лишних тараканов - глядишь и опять человеком станешь.
Активистка феминистка
Ответить
Вот если бы во всём мире так поступали как Босния и Герцеговина, то есть прямо открыто давали смачного пинка этим лживым - президенту Путину, министру иностранных дел Лаврову, министру обороны Шойгу, так глядишь, в скором времени и россияне тоже осмелели бы и дали им всем пинка, как Киргизы скинули же и вышвырнули всю проворовавшуюся Киргизскую власть.
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