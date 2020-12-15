Тихановская попросила ЕС о помощи в диалоге с Россией

Тихановская попросила ЕС о помощи в диалоге с Россией
Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Лидер белорусской оппозиции захотела создать платформу для переговоров с Москвой

Светлана Тихановская обратилась за помощью к властям Европейского союза. Оппозиционерка попросила поспособствовать в создании специальной платформы, которая позволит вступать в открытый диалог с Россией.

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии подчеркнула, что оппозиция с самого начала искала различные способы начать переговоры с Москвой. 

"Мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу. Мы обращались к Евросоюзу, к ОБСЕ с просьбой предоставить платформу для таких переговоров", – заявила Тихановская в интервью Deutsche Welle. 

Глава белорусской оппозиции также добавила, что представители России должны сидеть за столом переговоров, ровно как и лидеры Украины, Литвы, Польши и других демократических стран, поскольку не желает договариваться о чем-либо в "кулуарах". 

Однако, к своему сожалению, Тихановская отметила, что никаких официальных контактов с Россией у оппозиции не было. 

Напомним, что ранее бывший кандидат на должность главы республики выступила в ЕС с призовом отказаться от экономических контактов с Минском и его союзниками. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
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Пусть поговорит с Парубием, он тоже дебил картавый.
Гость
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Разговаривать люди в уровень ездят, а эта картавая губошлепка никто и зать ее никак.
Гость
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Это кто -самозванец! С каких в Москве с ней будут разговаривать? Она кто никто и зовут ее никак!
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