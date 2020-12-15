Лидер белорусской оппозиции захотела создать платформу для переговоров с Москвой

Светлана Тихановская обратилась за помощью к властям Европейского союза. Оппозиционерка попросила поспособствовать в создании специальной платформы, которая позволит вступать в открытый диалог с Россией.

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии подчеркнула, что оппозиция с самого начала искала различные способы начать переговоры с Москвой.

"Мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу. Мы обращались к Евросоюзу, к ОБСЕ с просьбой предоставить платформу для таких переговоров", – заявила Тихановская в интервью Deutsche Welle.

Глава белорусской оппозиции также добавила, что представители России должны сидеть за столом переговоров, ровно как и лидеры Украины, Литвы, Польши и других демократических стран, поскольку не желает договариваться о чем-либо в "кулуарах".

Однако, к своему сожалению, Тихановская отметила, что никаких официальных контактов с Россией у оппозиции не было.

Напомним, что ранее бывший кандидат на должность главы республики выступила в ЕС с призовом отказаться от экономических контактов с Минском и его союзниками.