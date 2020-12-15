Кравчук отвлекает внимание от подготовки США к вторжению в Донбасс - эксперт

Кравчук отвлекает внимание от подготовки США к вторжению в Донбасс - эксперт
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вашингтон пытается создать вокруг РФ кольцо вооруженных конфликтов

Первый президент Украины, а ныне глава киевской делегации в контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Леонид Кравчук делает эпатажные заявления, чтобы "развлекать" общественность и прикрывать подготовку властями Незалежной и США военное вторжение в мятежный шахтерский край. Такую оценку дал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник последним высказывания одного из разрушителей СССР.

"Он нас отвлекает от той подготовки, которую ведут американцы вместе с преступной властью Украины, к возможному военному решению проблемы Донбасса", – сказал "Московскому комсомольцу" эксперт.

По его мнению, для мирного процесса будет лучше вообще убрать из ТКГ пана Кравчука, согласившегося играть по правилам президента Владимира Зеленского и кураторов киевского режима из Вашингтона. В настоящий момент в соборной можно наблюдать кульминацию решения вопроса с Донбассом. В частности, сегодня Рада продлила "мертвый" закон об особом статусе региона, не изменив там ни одной запятой, отметил эксперт. Зато посланник Киева развлекает и веселит публику.

Олейник обратил внимание на тот факт, что Незалежной Штаты уже обещали на вооружение $250 млн, турки согласились продать украинцам беспилотники, сам Зеленский встречался с представителями британской разведки. По его словам, руководство соборной вдохновлено событиями в Нагорном Карабахе и активно готовится к военному вторжению в Донбасс. А в Вашингтоне хотят втащить Москву в этот и другие конфликты по периметру российской границы, чтобы еще больше обложить санкциями и вывести страну из статуса гаранта урегулирования ситуации.

"США Украину реально оккупировали и рассматривают ее как плацдарм. Они мечтают о том, чтобы со всех сторон обложить Россию... Вокруг РФ создают такое кольцо, которое поможет создать условия для внутренних изменений в России", – предположил украинский политэмигрант.

Напомним, на прошлой неделе в эфире одного из местных телеканалов пан Кравчук заявил, что скоро придет время, когда Украина прекратит "играться в политику" с Россией и сможет "применить к агрессору силу". Леонид Маркович уточнил, что это будет "сила санкций".

Данные высказывания политика его соотечественник, бывший премьер страны Николай Азаров посчитал следствием почтенного возраста Кравчука.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
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Пиндостан будет воевать до последнего хохла. А их не жалко, все равно тупиковая вымирающая ветвь.
Лис
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Ну, я очень надеюсь что Россия сегодня это не Россия во время натовской агрессии Югославии в 1999, когда толком сербов отстоять не сумели... Сейчас руководство должно послать предельно чёткий сигнал Киеву и его заокеанским "кураторам", что военная агрессия против ДНР и ЛНР будет означать полную потерю Украинской государственности, и расширение России до границ с Венгрией, Польшей, Словакией и Молдавией. И никаких больше "дойдём до столицы и повернём обратно", как было в Грузии - только это и сможет остановить пиндосов, подпиндосников, и прочих "партнёров". Время переговоров увы прошло.
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