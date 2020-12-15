НАТО пожалел о санкциях США против Турции из-за С-400

НАТО пожалел о санкциях США против Турции из-за С-400
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В альянсе предупредили, что российские ЗРК не смогут быть интегрированы в систему блока

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление по поводу введенных Вашингтоном против Анкары санкциях из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Норвежец считает, что страны альянса не должны накладывать рестрикции друг на друга. Вместе с тем Столтенберг отметил, что ранее уже высказывал свою озабоченность шагами Турции в связи с планами приобрести у РФ ее комплексы.

"Это национальное решение, но эти системы не могут быть интегрированы в системы НАТО. Я выражал сожаления в связи с этим", – цитирует РИА "Новости" главу натовцев.

Напомним, накануне Штаты объявили о наказании Анкары из-за закупок С-400. Санкционной дубиной американцы ударили по секретариату оборонпрома Турции, его шефа Исмаила Демира и еще трех граждан страны.

В ответ местные оппозиционеры предложили властям Республики как можно скорее начать использовать российские ЗРК, подчеркнув, что государство заплатило за комплексы $2,5 миллиарда.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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