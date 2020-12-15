Байден откажется искать дружбы с Путиным

Новый хозяин Белого дома усилит влияние на соседние с РФ страны

Избранный президент США демократ Джо Байден не будет искать личной дружбы с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший американский посол в Москве, а ныне профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол.

По его мнению, какие-то изменения в отношениях между нашими странами при новой администрации будут, но "президент Байден не станет стремиться к дружбе с президентом Путиным".

Дипломат считает, что действующий лидер нации республиканец Дональд Трамп потратил слишком много времени и энергии на выстраивание личных связей с главой РФ.

Байден этого не будет делать, зато уделит внимание демократии и правам человека, причем не только в России, но и в других странах мира, дал прогноз Макфол.

"Внутри администрации все будут согласны по поводу политики в отношении России", – цитирует "Интерфакс" дипломата.

Бывший глава американской дипмиссии в Москве подчеркнул, что 46-й президент США приложит больше усилий на развитие отношений с соседними с РФ странами – Украиной, Грузией, Молдавией.

Ранее во вторник, 15 декабря, Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах и объявил, что готов к взаимодействию и контактам с ним.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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