Экономист считает, что Вашингтон с самого начала выбрал провальную тактику

На днях американские СМИ признали, что США не смогли остановить строительство "Северного потока – 2". Фактически речь идет о том, что Вашингтон все-таки признал свое поражение. Специалист аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова назвала причины провала американского плана.

По мнению эксперта, главная ошибка Вашингтона заключается в том, что они хотели любыми средствами, включая политическое давление и шантаж, занять более прочные позиции на европейском рынке СПГ. Однако ЕС смог дать отпор, пишет РИА ФАН.

Своими действиями, считает Мильчакова, страны-участницы Европейского союза дали понять, что если США продолжат использовать нечестные методы борьбы, то это может окончательно поставить крест на хороших отношениях как с отдельными странами, так с ЕС в целом.

"А Россию угрозами и санкциями уже давно не запугать, и все это понимают", – резюмировала экономист.

При этом Мильчакова подчеркнула, что "лоббистские усилия Украины" – это не более, чем прикрытие для Соединенных Штатов, которые не готовы прямо демонстрировать свои коммерческие интересы.

Впрочем, опасения Вашингтона небезосновательны. Вполне вероятно, что с запуском "Северного потока-2" американцы потеряют свою долю на рынке газа. Особенно при условии, что российский газ на 15-30% дешевле американского СПГ.