В Вашингтоне нашу страну считают неиссякаемым источником злодеяний

Надеяться на потепление в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки не приходится. В Белом доме продолжают гнуть свою линию, обвиняя нашу страну во всех бедах.

Накануне высказался госсекретарь Майк Помпео. Комментируя ситуацию вокруг кибербезопасности в Америке, высокопоставленный госслужащий заявил, что Москва является "реальным вызовом" для США в этом вопросе.

По мнению Помпео, Россия только тем и занимается, что натравливает хакеров на Америку. Госсекретарь подчеркнул, что опасность со стороны нашей страны ощущается перманентно на протяжении долгих лет.

Он все еще считает, что Россия вмешивалась в американские выборы разных периодов. При этом Помпео добавил, что в текущем году американцам удалось дать "отпор".

"Мы заставили русских заплатить цену", – передает слова госслужащего РИА "Новости".

Огрызаться на нашу страну – любимое занятие американских политиков. Недавно бывшая помощница Дональда Трампа напомнила об оскорбительных высказываниях Барака Обамы о России.