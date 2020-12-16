"Реальный вызов": в США заявили о страхе перед Россией

"Реальный вызов": в США заявили о страхе перед Россией
Майк Помпео. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Вашингтоне нашу страну считают неиссякаемым источником злодеяний

Надеяться на потепление в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки не приходится. В Белом доме продолжают гнуть свою линию, обвиняя нашу страну во всех бедах.

Накануне высказался госсекретарь Майк Помпео. Комментируя ситуацию вокруг кибербезопасности в Америке, высокопоставленный госслужащий заявил, что Москва является "реальным вызовом" для США в этом вопросе.

По мнению Помпео, Россия только тем и занимается, что натравливает хакеров на Америку. Госсекретарь подчеркнул, что опасность со стороны нашей страны ощущается перманентно на протяжении долгих лет.

Он все еще считает, что Россия вмешивалась в американские выборы разных периодов. При этом Помпео добавил, что в текущем году американцам удалось дать "отпор".

"Мы заставили русских заплатить цену", – передает слова госслужащего РИА "Новости".

Огрызаться на нашу страну – любимое занятие американских политиков. Недавно бывшая помощница Дональда Трампа напомнила об оскорбительных высказываниях Барака Обамы о России.

Ольга ФЕДОРОВА

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