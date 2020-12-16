Президент РФ наградил Бориса Грызлова за заслуги перед Отечеством

Президент РФ наградил Бориса Грызлова за заслуги перед Отечеством
Борис Грызлов. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Глава государства высоко оценил работу политика на благо России

Борис Грызлов, полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председатель совета директоров АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", глава высшего совета партии "Единая Россия", награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Высокую награду Грызлов получил "за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса России, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу", говорится на сайте Кремля.

Награда была приурочена к юбилею политика. 15 декабря 2020 г. Борису Грызлову исполнилось 70 лет. Поздравляя именинника, президент отметил высокие профессиональные качества и ответственный подход к решению поставленных задач, о чем неизменно говорят все, кому довелось работать с Грызловым. 

"Уверен, что Ваш опыт, знания и энергия и впредь будут востребованы – на благо Отечества",

подчеркнул Путин, пожелав юбиляру здоровья и успехов. 

Грызлов был спикером Госдумы РФ IV и V созывов. С 2015 г. является полномочным представителем РФ в Контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Николай ВИКТОРОВ

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