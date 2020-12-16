Новый лидер Украины: Зеленскому подобрали преемника

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На смену президенту Украины Владимиру Зеленскому может прийти новый ставленник Запада. К такому мнению склоняется экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Однако у украинцев есть свои достойные кандидаты.
К настоящему моменту Зеленский разочаровал всех: и собственных граждан, которых не защитил от социально-экономических проблем и коронавируса, и западных лидеров, поскольку не выполнил данные им обещания. Но новый глава Незалежной будет не лучше, опасается Журавко.
"Альтернатива может прийти только из вне, потому что Украина находится под внешним управлением – контрольный пакет … у США и у определенных европейских стран",
– высказался экс-нардеп в ходе пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".
Между тем, на Украине есть политики, которые способны изменить ситуацию к лучшему, объединить страну и "поднять с колен" ее граждан. По мнению Журавко, такими лидерами могли бы стать сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук или экс-премьер Украины Николай Азаров.
Политические перспективы Азарова отметил и бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.
"Азаров – профессионал высочайшего уровня, поэтому его уровень авторитета бесспорный",
– приводит РИА ФАН мнение Килинкарова. Но тут вопрос в другом – захочет ли Азаров ввязываться в политическую борьбу в условиях нынешней Украины, пояснил экс-нардеп.
Ранее украинские аналитики высказали предположение, что Зеленский находится в шаге от импичмента, поскольку он утратил поддержку даже собственной партии. При этом возможным преемником некоторые называют мэра Киева Виталия Кличко.
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