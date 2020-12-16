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Глава британского Минобороны Бен Уоллес поделился своим
видением ситуации между Россией и Великобританией. По словам
высокопоставленного госслужащего, британцы и рады улучшить с нами отношения, но
случай в Солсбери перечеркнул все планы. Такого в Соединенном Королевстве уж
никак не могут "простить".
Также министр отметил, что Лондон беспокоится из-за активных действий российских кораблей неподалеку от британских границ, пишет The Daily Mail.
Впрочем, по словам Уоллеса, Великобритания не теряет надежды когда-нибудь наладить отношения с нашей страной.
Шумиха вокруг якобы отравленного российскими спецагентами британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочки поднялась в 2018 году. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, Лондон решил, что во всем виновата Москва и ввел против нашей страны ряд санкций.
К слову, недавно появились последние подробности о состоянии Скрипаля.
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