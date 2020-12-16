Не готов: Лавров оценил перспективы сотрудничества России с ЕС

Не готов: Лавров оценил перспективы сотрудничества России с ЕС
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
РФ предпочитает вести диалог с теми, кто для этого созрел

Москва ценит своих европейских партнеров и готова развивать с ними отношения. Но пока это получается только на двусторонней основе. Руководство Евросоюза не стремится налаживать взаимоотношения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 16 декабря.

"Все факты говорят о том, что Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с РФ",

– поделился выводами министр на пресс-конференции в Хорватии. При этом он отметил, что это никак не мешает Москве и Загребу строить "добрые, эффективные, равноправные отношения", передает РИА "Новости".

Накануне Лавров был с визитом в столице Боснии и Герцеговины Сараево, где произошел неприятный инцидент: два боснийских политика отказались встречаться с российским министром. Как выяснилось, их обидел намек на то, что власти БиГ решили войти в НАТО под давлением Запада.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Обиделись: члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое

Ставленник США может потеснить Тихановскую

Вашингтону сейчас нет резона раздувать в Белоруссии протесты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей