Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе

Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
продолжениеМосква проходит эпидемию COVID-19 с минимальными потерями
Мэр столицы отчитался перед законодателями МГД

Мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгордуме отчет о результатах деятельности столичного правительства за 2020 год. 

Выступление перед законодателями Собянин начал с темы борьбы с эпидемией коронавируса. Он признал, что пандемия стала настоящим испытанием для общества, каждая семья столкнулась с трудностями. Власти города были вынуждены принимать исключительные меры, основываясь на опыте других стран, городов и анализе возможностей российской столицы. 

"Режим повышенной готовности, в рамках которого Москва живет уже 10 месяцев, стал тем самым оптимальным путем здравого смысла",

– уверен Собянин. Он пояснил, что, с одной стороны, все необходимые противоэпидемиологические меры были приняты. С другой – удалось сохранить нормальную городскую жизнь, насколько это было возможно в сложившейся ситуации, передает АГН "Москва".

Так, более миллиона школьников были оперативно переведены на дистанционное обучение и в итоге нормально завершили учебный год. Городские службы справились с огромным объемом задач по дезинфекции больниц, улиц, жилых домов. Больницы и поликлиники были своевременно приспособлены для лечения больных коронавирусом. Справился с работой в новых условиях и общественный транспорт столицы: хотя объемы перевозок и были снижены, частоту движения удалось сохранить.

По словам мэра, организовать контроль за соблюдением режима самоизоляции помогли современные информационные технологии. С их же помощью власти смогли в кратчайшие сроки выплатить материальную помощь миллионам горожан.

Не подвел и промышленный сектор Москвы. В городе был налажен выпуск лекарств, средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования. 

Сейчас в городе начали прививать жителей от коронавируса. 

"Очень надеюсь, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступной для всех жителей Москвы",

– заявил Собянин, подчеркнув, что после массовой вакцинации город сможет вернуться к нормальной жизни. 

Николай ВИКТОРОВ

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