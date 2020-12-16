Меркель назвала причину сложных отношений с Москвой

Лидер ФРГ оказалась противницей перезагрузки в РФ

Германия нацелена на хорошие отношения с Россией, но есть объективные обстоятельства, которые этому мешают. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления перед депутатами бундестага в среду, 16 декабря.

Она напомнила, что всегда говорила о желании выстраивать "хорошие стратегические отношения" с Россией. Но пока существуют моменты, которые все осложняют. В их числе Меркель назвала дело Алексея Навального, "инцидент в парке Тиргартен в Берлине" и "недостаточный прогресс" в процессе урегулирования по Донбассу. Это, по мнению канцлера, "реальность, на которую нельзя закрывать глаза", передает РИА "Новости".

В то же время Меркель считает, что Москва и Берлин не нуждаются в "перезагрузке" отношений для возобновления сотрудничества: "В новом старте нет необходимости", – подчеркнула она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит готовности ЕС к взаимодействию с Россией.